Вторник, 15 Сентября 2020 11:51

АрмИнфо. Сегодня, состоялась первая из четырех виртуальных сессий американо-армянского стратегического диалога. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

В сообщении отмечает, что даже в условиях пандемии коронавируса, Армения и США продолжают совместную работу по воплощению в жизнь

общих целей и улучшению жизни граждан.

С американской стороны работы заседания возглавили заместитель помощника директора USAID по Европе и Евразии Александр Соколовский и

заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара МакДональд, с армянской - замминистра юстиции Кристине Григорян и председателя Комиссия по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян.

В центре внимания обсуждений были успехи, достигнутые в реализации приоритетных для Армении демократических реформ, в том числе в антикоррупционной сфере и в реформировании судебно-правовой области, а также дальнейшие действия в этом направлении.

Участники коснулись ключевых шагов уже осуществленных в Армении в борьбе с коррупцией, включая создание новой Комиссии по предотвращению коррупции, которая была создана при постоянной поддержке USAID. Стратегический диалог будет продолжен этой осенью, а заключительное заседание пройдет в Вашингтоне, в следующем месяце.