Четверг, 10 Сентября 2020 16:51

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении опубликовал внеочередной доклад по части требования обязательного ношения маски во время эфиров в павильонах в условиях эпидемии нового коронавируса (COVID-19).

Так, в поступившем сообщении офиса Защитника прав человека отмечается, что данный доклад ни коем образом не призван дать оценку эффективности ношения масок.

При этом подчеркивается, что основанием для проведения исследования этого вопроса стали жалобы, поступившие от ряда представителей СМИ, которые подверглись административному наказанию со стороны полиции РА за отсутствие масок во время эфиров.

"Изучение регуляций по части ношения маски во время эфира позволяет Защитнику прав человека сделать вывод, что с точки зрения законодательной техники были созданы сложные или недостаточно определенные формулировки, которые могли вызвать или вызвали неопределенность в профессиональном журналистском сообществе", - отмечается в докладе Омбудсмена, при этом подчеркивается, что обязательство государства по обеспечению защиты деятельности журналиста приобретает особый характер в сложных ситуациях, таких как чрезвычайные ситуации, эпидемии, чрезвычайное положение и т. д.

"Дело в том, что в подобных ситуациях наложение масштабных ограничений на человека и высокая степень вмешательства в его права не означает, что государство получает преимущества или привилегии перед человеком. Напротив, государство тем самым увеличивает свое юридическое бремя, степень ответственности перед человеком и уровень усердия", - подчеркивается в докладе Омбудсмена.

При этом в документе Защитника прав человека делаются следующие выводы:

"Во-первых, в стране нет специальных правил по части профессиональной деятельности журналистов (общая организация работы, а также обеспечение индивидуальных требований в журналистской работе). Другими словами, в условиях действующего в стране регламента те, кто занимается медиа-деятельностью или журналист, должны руководствоваться только общими сводами, а не правилами, установленными специально для него. Это касается как требования ношения маски, так и других правил, которые не учитывают особенностей профессиональной деятельности журналистов. Все это, в свою очередь, лишает людей и организации, вовлеченные в журналистскую работу, предсказуемости, создает состояние неопределенности и не позволяет получить четкую картину правовых последствий их поведения.

Во-вторых, анализ свидетельствует о том, что ни один государственный орган не обеспечил необходимые мероприятия по повышению осведомленности журналистов об их профессиональной деятельности, меж тем как была необходимость в разъяснениях, особенно с учетом того, что нет никаких конкретных правил в условиях пандемии и нет юридических руководящих принципов для работы.

В-третьих, такая ситуация неприемлема в том смысле, что государственные органы и должностные лица (полиция, инспекция и т. д.), которые несут ответственность за обеспечение надлежащего выполнения или контроля требований, установленных для борьбы с эпидемией, оказываются в неопределенной ситуации. В частности, мониторинг показывает, что им непонятно, как применять то или иное правило, например, в работе журналистов, а отсутствие правовой конкретности и ясности опасно в том смысле, что может поставить под сомнение компетенцию государственного органа или должностного лица в целом.

В-четвертых, омбудсмен считает недопустимым рассмотрение деятельности лиц, занимающихся медийной или журналистской деятельностью, с чисто экономической точки зрения, без учета специфики и общественной значимости этой работы. Это недопустимо с учетом содержания журналистской деятельности и ее организационных особенностей. Отметим, что на этом основании были оштрафованы телекомпании <Армньюз> и <5-ый канал>".

При этом в сообщении офиса Омбудсмена отмечается, что изучение международного опыта свидетельствует о том, что ведутся попытки установления общих правил журналисткой деятельности в условиях пандемии. И в виду специфики этой деятельности в разных странах были разработаны руководящие принципы работы телевидения или других медиа-организаций в условиях COVID-19, и согласно почти всем руководящим принципам, обязанность носить средства индивидуальной защиты, включая маски, предоставляется только тогда, когда невозможно поддерживать физическую (социальную) дистанцию от других людей на рабочем месте.

Также отмечается, что формулировка о том, что "диктор может не носить маску во время эфира, если находится в павильоне один немного непонятна, поскольку не конкретизировано один перед зрителями или же вообще один на площадке, так как он может быть один в эфире, но в это время на площадке может работать техперсонал".

"Учитывая, что в стране существует Комиссия по телевидению и радио, недопустимо, чтобы Комиссия не имела необходимых полномочий для обеспечения соблюдения ограничений, введенных новым коронавирусом, поскольку именно она профилируется на регуляции деятельности медиа-поля. Другое дело, что в условиях новой эпидемии коронавируса Комиссия должна иметь дополнительные профессиональные навыки, однако его возможное отсутствие может быть обусловлено с тем, что она не обладает необходимыми полномочиями.

Комиссия должна иметь право устанавливать особые правила или критерии в случае чрезвычайной ситуации пандемии и после чрезвычайного положения, которые будут относиться к организации и осуществлению журналистской деятельности. Сама Комиссия должна быть наделена полномочиями контролировать соблюдение этих правил и, в случае необходимости, принимать санкции. Это также касается вопросов, связанных с требованием носить маску на телевидении и применением санкций в этой связи. Такую позицию высказал председатель Комиссии в ходе беседы с Защитником прав человека.

Исходя из этого, недопустимо при наличии органа, наделенного особым статусом (закрепленным на конституционном уровне) осуществление таких полномочий со стороны любого другого органа, особенно полиции", - подчеркивается в сообщении офиса Омбудсмена.

С полным текстом доклада можно ознакомиться по следующей ссылке: https://ombuds.am/images/files/ef9235b0e3470edd2088be0d83c8d2b7.pdf .