Среда, 9 Сентября 2020 22:58

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отметим, что ранее этот пост занимала депутат от ПА Мане Тандилян, но последняя сложила депутатский мандат.

Аркадий Хачатрян в 1997г. окончил экономический факультет Ереванского государственного университета. Экономист-математик. В 1997г. поступил в аспирантуру института финансового менеджмента Государственной академии управления (Москва), затем перевелся и в 2000 году окончил аспирантуру Института экономических исследований Министерства финансов и экономики РА (ИЭИ МФЭ РА). Кандидат экономических наук. В 2005 году окончил юридический факультет ЕГУ. Правовед. В 2004 году поступил в докторантуру ИЭИ МФЭ РА, затем перевелся и в 2007 году окончил докторантуру института экономики им. М. Котаняна НАН РА. В 2009 году окончил школу управления им. Джона Кенеди Гарвардского университета ("ведение переговоров"). Прошел переподготовку и окончил в рамках образовательной программы Академию государственного управления при Президенте Украины (2000г.), в Объединенном венском институте (JVI) (1999г. и 2004г.), Институте управления Бирмингемского университета (2005г.).