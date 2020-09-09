Среда, 9 Сентября 2020 15:37

АрмИнфо. Реальный уровень и наполнение отношений между Москвой и Ереваном отражается в истребителях Су-30, а не в персоне Роберта Кочаряна и связанных с нею перипетиях. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Левон Ширинян.

"В этом свете, обвиняемому Кочаряну следует не учить Путина как правильно формировать кавказское направление политики, а заняться собственными проблемами, которых сегодня, как мы знаем, великое множество. Так уж сложилось, что энная часть армян учила русских правильной политике в отношении Армении со времен династии Рюриковичей. В реальности русские прекрасно знают и без нас как вести эту политику и, разумеется, в собственных интересах", - подчеркнул он.

По оценкам Шириняна, на сегодняшний день российская политика в отношении Армении опирается на конкретные факты, а не на высосанные из пальца результаты чьего-то воображения. А конкретным фактом является появление в Армении истребительной авиации. Еще одним конкретным фактом является успешно примененное в ходе тавушской эскалации, обученными в том числе в России армянскими военнослужащими, российское оружие.

Таким образом, несмотря на некоторую нервозность некоторых кругов в России, несмотря на пораженческие настроения их "шестерок" в Армении, реальные армяно-российские отношения, согласно политологу, продолжают эффективно развиваться. Как следствие Москва уже не так активно прислушивается к мессиджам, исходящим от различных <кочарянов> из Армении.

"Более того, в Москве прекрасно понимают, что защищая уголовно преследуемого в Армении человека, Россия в один прекрасный день потеряет "мягкую силу" в Армении. При этом, подобными действиями недовольно все армянство, а не только ее часть, проживающая в Армении. Пока что Москву все это, скажем так, не очень беспокоит. Однако, упомянутые мною выше тенденции в армяно-российских отношениях налицо. В конце концов, Путину сегодня не до Кочаряна. Ему надо как-то спасать Лукашенко", - подытожил политолог.