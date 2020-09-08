Вторник, 8 Сентября 2020 13:21

АрмИнфо.Армения стала 47-ой страной, завершившей процедуру ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений ("Лансаротская конвенция").

Как передает пресс-служба СЕ, постоянный представитель Армении при Совете Европы, посол Паруйр Ованнисян передал ратификационную грамоту в присутствии заместителя Генерального секретаря Габриэллы Баттаини-Драгони. Для Армении конвенция вступит в силу 1 января 2021 года.

Баттаини-Драгони заявила: "Я приветствую ратификацию Арменией Лансаротской конвенции. Эта конвенция представляет собой уникальный инструмент, содействующий предупреждению и пресечению одного из самых жестоких преступлений, которое, к сожалению, по-прежнему слишком широко распространено в нашем обществе".

Напомним, что Национальное собрание Армении 11-го мая ратифицировало Конвенцию Совета Европы "О защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера" (Лансаротская конвенция). Конвенция нацелена на предотвращение сексуальной эксплуатации и применения сексуального насилия в отношении детей, а также на защиту жертв, организацию должного расследования. Она предусматривает введение криминальной ответственности за предумышленное совершение преступлений против детей. Также документом предполагается осуществление в стране сбора ДНК лиц, совершивших подобное преступление, что позволит создать комплексную систему обмена данными. Заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян ранее заявляла, что в первом полугодии 2019 года в стране было расследовано 209 уголовных дел о преступлениях в отношении детей, из которых 51 было связано с преступлениями сексуального характера. После ратификации данной конвенции страна обязуется предпринимать правовые или иные меры, которые обеспечат защиту в сферах, где имеется близкий контакт с детьми.

На данный момент Лансаротскую конвенцию ратифицировали все государства-члены Совета Европы, за исключением Ирландии. К тому же ее ратифицировал Тунис. По мнению Кристел де Крейм, председателя Лансаротского комитета, который следит за применением положений Конвенции, <Лансаротская конвенция позволяет значительно улучшать ситуацию, помогая правительствам в странах Европы и за ее пределами вести совместную борьбу с сексуальной эксплуатацией и сексуальными злоупотреблениями в отношении детей. Ирландия является последним недостающим элементом мозаики в Европе>.

На европейском континенте каждый пятый ребенок младше 18 лет становится жертвой сексуального насилия. Лансаротская конвенция обязывает государства вводить уголовную ответственность за все виды сексуальных преступлений в отношении детей, включая преступления, совершенные в Интернете, для защиты жертв и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, страны также должны обеспечить, среди прочего, чтобы срок исковой давности для возбуждения уголовного дела по факту сексуальных преступлений в отношении детей был достаточным для того, чтобы разбирательства могли быть инициированы после достижения жертвой совершеннолетия.