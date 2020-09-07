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 Понедельник, 7 Сентября 2020 13:43
Давид Степанян

Парламентарий: "Горячей" осени в Армении не будет

Парламентарий: "Горячей" осени в Армении не будет

АрмИнфо.Обещания "горячих" осеней в Армении уже давно обрели фольклорный, и даже анекдотичный характер. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента, член инициативы <Во имя республики> Арман Бабаджанян.

<По этому шаблону из прошлого политическое поле продолжает движение по инерции и сегодня. В реальности текущая политическая жизнь достаточно горяча и без всяких обещаний и угроз. Ее <нагревают> десятки, сотни, требующих решения, системных проблем. А обещания <горячей> осени, все эти псевдоугрозы озвучивают сателлиты и окружение Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Таким образом, вероятность <горячей> осени минимальна, но решать системные проблемы необходимо>, - подчеркнул он.

Важнейшим вопросом, основной повесткой предстоящих внутриполитических процессов в Армении, согласно Бабаджаняну, является процесс формирования Конституционного суда. Соответствующие органы власти уже выдвинули своих кандидатов в судьи КС. И теперь парламенту предстоит их выслушать и проголосовать по их кандидатурам. Депутат оценивает данный этап как один из важнейших в процессе преодоления конституционного кризиса. При этом, фундамент для его преодоления в правовой и законодательной плоскостях власти должны были создать гораздо раньше.

При этом, парламентарий выразил озабоченность тем, что данному процессу предстоит обрести плоть и кровь именно с выдвижением судей и формированием КС. Именно здесь Бабаджанян усматривает процессы, полностью противоречащие логике и содержанию лозунгов провозглашенных на первом этапе преодоления конституционного кризиса. В этом свете, в качестве примера он привел безответственное выдвижение правительством кандидатуры Эдгара Шатиряна на пост судьи КС.

Данный факт парламентарий оценивает как послание власти обществу, согласно которому правительству глубоко наплевать на законодательную власть и тем более на ее доверие.  Бабаджанян не исключил, что в случае если Шатирян вдруг вознамерится претендовать на пост председателя КС, а остальные 8 судей выразят ему недоверие, он вновь может решить, что делать ему в КС нечего. Особенно, учитывая, что он уже поступил аналогичным образом к Комиссии по предотвращению коррупции.

<Я глубоко разочарован подобным несерьезным, поверхностным подходом власти к преодолению конституционного кризиса в стране. Власти, являющейся главным ответственным за создавшуюся ситуацию. Правительства, выдвинувшего на пост судьи КС чрезвычайно уязвимую кандидатуру Ваграма Аветисяна. Тем самым исполнительная власть создала для других ветвей прецедент. И мы все увидели как Общее собрание судов, и президент также выдвинули произвольные кандидатуры. Все три выдвинутые кандидатуры однозначно должны быть отвергнуты. И я как депутат сделаю все возможное с целью не допустить их избрания>, - подытожил Бабаджанян. 

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