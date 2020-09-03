Четверг, 3 Сентября 2020 14:07

АрмИнфо.Всеми вопросами, связанные с открытием границ занимаются представители комендатуры и Министерство иностранных дел. Об этом в беседе с журналистами заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

Отметим, что перед зданием правительства проходит акция протеста. Протестующие требуют открыть границы, чтобы они смогли выехать в Россию на заработки. Митингующие заявили, что в России у них осталось имущество, работа и семьи. Они просят представителей правительства дать им возможность выехать из Армении. <Офис главного уполномоченного по делам диаспоры не занимается подобными вопросами. Мы занимаемся вопросами, связанными со связью Армении и Диаспоры. Министерство иностранных дел и комендатура ведут переговоры в связи с вопросом открытия границ>,- подчеркнул Синанян. Главный уполномоченный по делам диаспоры также заметил, что Армения не может обязать Россию открыть границу. <Я понимаю, что сейчас в стране есть граждане, которые не могут выехать в Россию, где у них остался дом, работа, дела или семья. Но мы не можем обязать другую страну открыть границу и принять наших граждан. Они не могут выехать не по нашей прихоти, а из-за того, что границы закрыты в связи с пандемией коронавируса. Уверен, что комендатура и МИД Армении смогут сообщить, на каком этапе находятся переговоры по открытию границ>,- подчеркнул Синанян.