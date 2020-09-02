Среда, 2 Сентября 2020 14:46

АрмИнфо.Армяно-российские союзнические отношения установлены в начале 1990 гг, и удивительно, что Азербайджане только сегодня выявил эту геополитическую реалию. Об этом 2 сентября в ходе брифинга в Ереване заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись недовольства Азербайджана по поводу продажи Россией вооружения Армении.

При этом представитель МИД Армении констатировала, что в последний период с азербайджанской стороны звучат противоречивые сигналы и заявления, что свидетельствует о том, что июльские бои нанесли удар не только по ВС, но и дипломатическому потенциалу Азербайджана.

"Однако, насколько бы ни деградировал дипломатический потенциал Азербайджана, армянская сторона не намерена опускаться до их уровня. Да, и сделаю "открытие" - армяно-российские союзнические отношения установлены в начале 1990 гг, и удивительно, что Азербайджане только сегодня выявил эту геополитическую реалию", - добавила Нагдалян. Отметим, что ранее из Баку прозвучало недовольство по поводу продажи вооружения Армении со стороны России. Этот вопрос также был на повестке встреч министра обороны РФ Сергея Шойгу в Баку. Причем в Баку заявили, что Шойгу дал весьма неубедительное объяснение с целью замять факты поставки оружия в Армению, заявив, что Россия якобы отправила некое оборудование и строительные материалы для своей армянской базы. Отвечая 29 августа на вопросы журналистов, помощник президента Хикмет Гаджиев в очередной раз выразил недовольство нашей страны и открытым текстом заявил, что доводы РФ не устраивают Азербайджан, попросив внести ясность в ситуацию с обеспечением Армении вооружением.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 августа в Баку на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым заявил, что Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие. "С этим связана некая незначительная активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то - наоборот. Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил Шойгу.