Вторник, 1 Сентября 2020 17:13

АрмИнфо. Мэрия Еревана приобрела 100 новых автобусов малого класса. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян. Карапетян заявил, что в столице сложилась сложная ситуация с транспортом.

<Данную проблему следовало решить. Однако, периодически возникали различные сложности в связи с непредсказуемостью процесса закупок в условиях коронавируса и др. Мэрия закупила 100 автобусов малого класса, которые являются весьма комфортабельными. Они оснащены кондиционером, системой оплаты банковской картой и системой GPS, их высота позволит пассажирам в салоне стоять во весь рост, автобусы также оснащены противопожарной системой, оборудованы для инвалидных колясок и имеют ряд других плюсов>,- подчеркнул пресс- секретарь.

Также Карапетян заметил, что конкурс уже закончился и в ближайшие несколько дней оценочная комиссия сделает заключение, после чего последует процесс поставки транспортных средств. Также последний подчеркнул, что руководство Еревана уже давно не закупало общественный транспорт за свой счет.

<В тоже время хочу заметить, что закупка данных автобусов вовсе не означает, что мэрия отказалась от покупки 12-метровых автобусов. Напротив, для покупки больших 12-метровых автобусов будет объявлен новый тендер. Транспортная реформа - главный приоритет мэрии Еревана, и она будет реализована>,- заметил пресс-секретарь мэрии.

Отметим, что 31 августа в ходе пресс-конференции член Совета старейшин от фракции <Луйс> (Свет- Ред.) Давид Хажакян заявил, что мэрия Еревана не намерена закупать новые большие автобусы. По словам Хажакяна, конкурс, объявленный в апреле, не состоялся, и мэрия намерена заменить старые <Газели> на новые.