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 Вторник, 1 Сентября 2020 17:13
Ани Мшецян

Мэрия Еревана приобрела 100 новых автобусов малого класса

Мэрия Еревана приобрела 100 новых автобусов малого класса

АрмИнфо. Мэрия Еревана приобрела 100 новых автобусов малого класса. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Акоп Карапетян. Карапетян заявил, что в столице сложилась сложная ситуация с транспортом.

<Данную проблему следовало решить. Однако, периодически возникали различные сложности в связи с непредсказуемостью процесса закупок в условиях коронавируса и др. Мэрия закупила 100 автобусов малого класса, которые являются весьма комфортабельными. Они оснащены кондиционером, системой оплаты банковской картой и системой GPS, их высота позволит пассажирам в салоне стоять во весь рост, автобусы также оснащены противопожарной системой, оборудованы для инвалидных колясок и имеют ряд других плюсов>,- подчеркнул пресс- секретарь.

Также Карапетян заметил, что конкурс уже закончился и в ближайшие несколько дней оценочная комиссия сделает заключение, после чего последует процесс поставки транспортных средств.  Также последний подчеркнул, что руководство Еревана уже давно не закупало общественный транспорт за свой счет.

<В тоже время хочу заметить, что закупка данных автобусов вовсе не означает, что мэрия отказалась от покупки 12-метровых автобусов. Напротив, для покупки больших 12-метровых автобусов будет объявлен новый тендер. Транспортная реформа - главный приоритет мэрии Еревана, и она будет реализована>,- заметил пресс-секретарь мэрии.

 

Отметим, что 31 августа в ходе пресс-конференции член Совета старейшин от фракции <Луйс> (Свет- Ред.) Давид Хажакян заявил, что мэрия Еревана не намерена закупать новые большие автобусы. По словам Хажакяна, конкурс, объявленный в апреле, не состоялся, и мэрия намерена заменить старые <Газели> на новые. 

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