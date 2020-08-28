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 Пятница, 28 Августа 2020 16:17
Ани Мшецян

Такого предмета, как сексуальное воспитание в школах не предусматривается

Такого предмета, как сексуальное воспитание в школах не предусматривается

АрмИнфо.Такого предмета, как сексуальное воспитание в школах не предусматривается. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила ответственная за раздел <Я и здоровый образ жизни> в школьной программе Лусине Алексанян.

Она отметила, что в школах в учебники по обществознанию и анатомии войдет раздел <Я и здоровый образ жизни>. <Раздел будет касаться не только сексуального воспитания детей. Он, в частности, будет затрагивать важные для ребенка аспекты, касающиеся здорового образа жизни, в том числе - вреде курения, вопросы гигиены, правильного питания и др. Данный раздел входит в учебник по обществознанию с 6 класса, то есть для детей с 12 лет>, - подчеркнула Алексанян.

Алексанян также заметила, что вопросы, касающиеся здоровых отношений будут преподаваться непосредственно в старших классах и войдут в раздел анатомии. Более детальные вопросы, касающиеся отношений между полами будут преподаваться непосредственно в старшей школе, с 9 по 12 классы. Введение данного раздела поможет детям лучше ориентироваться и положительно скажется на их общеобразовательном уровне>, - отметила Алексанян.

Она также подчеркнула, что в учебниках по анатомии и раньше присутствовали разделы, касающиеся половой жизни людей и взаимоотношений между полами. <Поэтому ничего страшного, по сути, не происходит. Нет никакого искажения информации, дети будут осведомлены о том, как правильно и гармонично строить взаимоотношения друг с другом, и будут предупреждены о возможных рисках. Я считаю, что наличие подобного предмета в целом полезно для школьников>,- заключила Алексанян.

Отметим, что парламент Армении на заседании 11 мая одобрил подписанный в Лансароте законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера. Конвенция СЕ была принята 25 октября 2007 года, вступила в силу с 1 июля 2010 года. Она подписана 47 странами, вступила в силу в 45 государствах. Республика Армения подписала Конвенцию 29 сентября 2010 года.

Конвенция, устанавливая общие стандарты и определения, применимые во всех европейских странах, призвана обеспечить защиту детей от сексуальной эксплуатации и их использования.  Целями конвенции являются предотвращение сексуальной эксплуатации детей и сексуального насилия и борьба с ними, защита прав детей, пострадавших от сексуальных преступлений, стимулирование внутригосударственного и международного сотрудничества в борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей.

Ратификацией настоящей Конвенции Республика Армения берет на себя обязательство предпринять необходимые законодательные или иные меры для предотвращения всех форм сексуальной эксплуатации и использования детей, а также защиты детей, в том числе, разработать и реализовать соответствующие механизмы, особенно в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, а также в правоохранительных и судебных органах. Сотрудничество между государствами-участниками Конвенции будет осуществляться с целью предотвращения и борьбы с сексуальной эксплуатацией и злоупотреблением детей, защиты и оказания помощи пострадавшим от насилия, проведения расследования и производства, предусмотренных Конвенцией.

Таким образом, ратификацией Конвенции будет создана возможность внести в РА соответствующие законодательные изменения, направленные на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей и насилием сексуального характера, защиту прав детей, пострадавших от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Более того, ратификация Конвенции будет способствовать первоочередному вниманию к обеспечению лучших интересов ребенка во всех действиях в отношении детей, и стимулировать международное сотрудничество между сторонами Конвенции. 

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