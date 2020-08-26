Среда, 26 Августа 2020 10:29

АрмИнфо. Бельгия 24 августа сообщила Европейскому совету и главному секретариату ЕС о завершении внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Об этом сообщает МИД Армении.

Отметим, что документ был подписан 24 ноября 2017 года и ратифицирован армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения. Из стран ЕС документ еще не ратифицировали Испания и Португалия, а Италия находится на азве6ршающем этапе.