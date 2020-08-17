Понедельник, 17 Августа 2020 11:35

АрмИнфо.В Анкаре не оставили без внимания заявление МИД Армении по ситуации в Восточном Средиземноморье.

Так, согласно Anadolu, официальный представитель МИД Хами Аксой обрушился с критикой на Ереван, осудив заявление по Восточному Средиземноморью.

"Мы видим, что Армения, которая пытается представить свое мнение о Восточном Средиземноморье, находится в фундаментальном заблуждении относительно мировой географии и своего места в этой географии. Речь здесь идет не об озере Севан, а о Восточном Средиземноморье", - заявил Аксой.

При этом он на этой не успокоился, заверив, что якобы после "провокационного заявления Армении о Севрском договоре" ее комментарий по Восточному Средиземноморью является очередным проявлением безответственности.

Аксой отметил, что это демонстрирует коварный альянс против Турции, Армения, не имеющая выхода к Средиземному морю, считает, что она вправе говорить о регионе, также как ОАЭ и Франция не имеют никакого отношения к Средиземноморью.

"Что бы ни случилось, Турция будет защищать свои права и права киприотов-турок в Восточном Средиземноморье, вытекающие из международного права. Ни один альянс зла не может предотвратить это. Те, кто думает иначе, не усвоили урок из истории", - добавил он, добавив, что Турция всеми силами поддерживает братский Азербайджан.

Отметим, что 15 августа армянское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением по ситуации в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

"Мы внимательно следим за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции. Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах. Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра", - отметили в МИД РА.