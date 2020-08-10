Понедельник, 10 Августа 2020 16:29

АрмИнфо. Позиция правительства Армении по Амулсарскому месторождению не имеет права быть настолько невнятной. Об этом в беседе с Арминфо заявила глава НПО <ЭкоЛур> Инга Зарафян.

Эколог напомнила, что после <бархатной> революции и по сей день вопрос Амулсара продолжает висеть в воздухе. Между тем, по ее мнению, у правительства нет иного выхода, кроме как выполнить требование экологического и экспертного сообщества по отзыву ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду) по амулсарскому проекту. Согласно эксперным оценкам, документ был одобрен с законодательными нарушениями, и имеет множество пробелов и недочетов. Таким образом, выданное ранее компании Lydian Armenia положительное заключение по проекту ОВОС противозаконно. При этом сама компания не может, по словам Зарафян, претендовать на какую-либо компенсацию вложенных в проект денежных средств с учетом противозаконных действий по утверждению ОВОСа. При желании Lydian Armenia может представить новый проект ОВОСа, в котором будут учтены все имеющиеся риски разработки Амулсарского месторождения. Между тем правительство Армении, как заметила Зарафян, пытается перевести вопрос Амулсара в сферу политических решений.

Эколог напомнила об имевших место на прошлой неделе массовых протестных акций близ Амулсарского рудника, которые наглядно продемонстрировали, что местное население выступает категорически против данного проекта. При этом, если в начале протестов полиция действовала откровенно силовыми методами, то впоследствии, по всей видимости, она получила сверху другие указания из-за широкого резонанса в обществе. Зарафян связывает это с тем, что власти на примере этих столкновений получили представление о том, во что может вылиться протестное движение при дальнейшей эскалации ситуации. <Против разработки Амулсарского месторождения выступают все, кроме Lydian Armenia и тех, кто надеется получить с данного проекта дивиденты>, - отметила эксперт.

Зарафян также дала негативную оценку деятельности новой огранной организации Lydian Armenia - <Специальной службы безопасности>. <Мы никогда не видели прежде, чтобы на месторождение были брошены силы охраны в таком количестве. При этом охранники были вооружены, и откровенно провоцировали накал ситуации>, - заявила она.

Как было отмечено, местные жители на трех установленных у подходам к Амулсару сторожевых постах продолжают контролировать ситуацию с целью недопущения проезда тяжелой техники и начала работ по эксплуатации рудника.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

На прошлой неделе близ Амулсарского месторождения имели место столкновения с участием полиции и зеленых активистов, выяступающих против разработки рудника. Ситуация накалилась после того, как охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики активистов близ месторождения, и установила свои. В ходе столкновений были задержаны свыше 10-и активистов, а также подозреваемые в хулигантстве четверо сотрудников охранной организации. Впоследствии мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики Lydian Armenia были демонтированы и перенесены в другое место.