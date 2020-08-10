Понедельник, 10 Августа 2020 16:27

АрмИнфо. 5 августа истек 15-дневный срок выполнения решения Европейского суда по правам человека, по которому ЕСПЧ потребовал от правительства Армении обеспечить немедленное лечение бывшего министра финансов РА, экс-главы КГД Гагика Хачатряна в гражданской больнице. Об этом говорится в заявлении команды адвокатов Хачатряна.

<По сути, с 21 июля текущего года (когда ЕСПЧ частично удовлетворил ходатайство адвокатов Хачатряна касательно его лечения - ред.) Правительство РА не предприняло ни одного разумного шага для обеспечения адекватного лечения при наличии очевидных опасностей для жизни и здоровья гражданина Армении. Команда адвокатов на протяжении месяцев констатирует, что 64-летний Гагик Хачатрян, который незаконно находится под арестом уже 11 месяцев, нуждается в немедленном хирургическом лечении спинального стеноза, несоблюдение и промедление выполнения которого содержит серьезные и необратимые опасности для его дальнейшего здоровья и жизни>, - отмечается в заявлении.

Добавим, что Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Гагику Хачатряну и его родственнику Карену Хачатряну (бывший сотрудник КГД) выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Ранее пресс-секретарь премьера Мане Геворкян написала в Facebook, что, по имеющимся у правительства Армении данным, Гагик Хачатрян и его сыновья руководили действующей в Армении на протяжении многих лет коррупционной, мафиозной системой, в результате чего накопилось незаконное богатство на несколько сотен миллионов долларов. Указывалось также на то, что члены семьи Хачатрянов на встрече с различными должностными лицами выразили готовность вернуть награбленное.