Понедельник, 10 Августа 2020 14:25

АрмИнфо. Лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба партии. <Уважаемый Александр Григорьевич, мой хороший друг и товарищ, сердечно поздравляю Вас с уверенной и убедительной победой на президентских выборах в Беларуси. Беспрецедентное количество людей, проголосовавших за Вас на выборах, свидетельствует о Вашей непоколебимой репутации в стране и безоговорочном доверии народа к Вам. Убежден, что в ближайшие годы Вашего пребывания на высокой должности Вы приложите максимум усилий для развития Республики Беларусь и повышения благосостояния народа. Уверен, что благодаря Вам отношения между Арменией и Беларусью получат новый импульс, еще больше укрепятся братские дружеские связи между двумя народами. Я сам готов приложить для этого все усилия. Еще раз, поздравляя Вас с победой, желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы на долгие годы, а народу Беларуси новых успехов и достижений>, - говорится в поздравлении Гагика Царукяна.

Отметим, что согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией Беларуси, Александр Лукашенко на президентских выборах в Беларуси набрал 81,35% голосов.