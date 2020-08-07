Пятница, 7 Августа 2020 13:19

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян в коротком видеоролике под заголовком "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне" рассказал, почему долгое время молчал по событиям апреля 2016 года.

Так, на вопрос, почему же он молчал до слушаний в парламентской комиссии по апрельским событиям, Саргсян в частности сказал: "Я долгое время молчал, поскольку не хотел еще больше усугублять ситуацию в нашей стране, углубляя поляризацию, разделяя наше общество до конца", - сказал третий президент РА.

На уточнение, что ему мешало говорить, Саргсян констатировал, что 2018 год был очень эмоциональным, а хаос и агрессия возрастали изо дня в день, радуя только врагов.

"В этой эмоциональной атмосфере часть нашего общества просто не готова была слушать простую истину", - сказал он, добавив, что нужно было время для того, чтобы каждый смог самостоятельно понять ситуацию. При этом он заверил, что об этом еще детально поговорит.

Отметим, что в ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения. В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атаковавших позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ- 21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.

После бархатной революции в армянском парламенте была создана комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны 2016 года.

В июне текущего года комиссия завершила свою деятельность, и намерена обобщив весь материал в сентябре представить доклад о

проделанной работе.