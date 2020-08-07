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 Пятница, 7 Августа 2020 13:14
Алина Оганесян

Пандемия коронавируса негативно сказалась и на объемах производства алкогольных напитков в Армении

Пандемия коронавируса негативно сказалась и на объемах производства алкогольных напитков в Армении

АрмИнфо. Пандемия коронавируса негативно сказалась и на объемах производства алкогольных напитков в Армении. Так, в I полугодии 2020 года в Армении сократились объемы абсолютно всех производимых алкогольных напитков,  в частности коньяка, вина (в т.ч. игристого), пива, водки и виски.

Как свидетельствуют данные Статкомитета РА, за отчетный период было произведено 15.1 млн.л. коньяка, что ниже показателя годовой давности на 14,7%, против роста на 44% годом ранее за тот же период.  Объем произведенного в Армении вина снизился на 31,7% (против роста на 42,8% годом ранее), составив 3.9 млн.л., в том числе игристого (шампанского) - на 33,8% до 167.3 тыс.л.  Производство водки, ликера и других спиртных напитков сократилось  на 20,8% до 1.6 млн.л., а пива - на 13,3% до 10.5 млн.л.

Согласно статданным, за отчетный период в Армении было произведено

96.4 тыс.л. виски, что ниже показателя годовой давности на 77,2%.

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