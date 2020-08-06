Arminfo.info




﻿
 Четверг, 6 Августа 2020 13:01
Карина Манукян

Пашинян:Противоэпидемиологические меры в борьбе с коронавирусом будут продолжены

Пашинян:Противоэпидемиологические меры в борьбе с коронавирусом будут продолжены

АрмИнфо. Противоэпидемиологические меры в борьбе с коронавирусом будут продолжены. Об этом 6 августа на очередном заседании Правительства ра заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер отметил, что, несмотря на ослабление напряженности эпидемиологической ситуации, показатели по новым случаям продолжают оставаться высокими. Между тем, как было подчеркнуто, в республике повысилась и выявляемость COVID-19. Пашинян указл на то, что стратегия борьбы с кооронавиурсом изменилась, и Минздрав уже по своей инициативе проводит соответствующие тестирования среди групп риска и работников различных хозсубъектов. По его словам, данный подход также даст возможность преодолеть эпидемию.

Глава кабмина проинформировал, что по последним данным в крайне тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, в тяжелом состоянии - 300 пациентов. Пиковые показатели по крайне тяжелым случаям коронавируса пришлись на 8 июля - 131 случай, а по тяжелым случаям на 9 июля -

572.  <Цифры сократились, но наш анализ показывает, что такой спад мы смогли зафиксировать в основном благодаря внедрению правила обязательного ношения маски. Таким образом, противоэпидемические меры, в том числе ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции, должны быть продолжены>, - сказал он.

Со своей стороны министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что по части коронавируса наблюдается стабильный спад обращаемости граждан в поликлиники и больницы по медицинским показаниям. Между тем, если, к примеру, на предприятии, в банке, супермаркете выявляется всего один случай COVID-19, то Минздрав проводит тестирование всех сотрудников, чтобы не упустить <скрытые> случаи болезни. <Так, мы провели тестирования в одном из центров психического здоровья среди 350 человек и выявили 25 бессимптомных случаев коронавируса>, - сообщил Торосян.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39819 случаев коронавируса, выздоровели 31556 человек, скончались 772. На данный момент фактическое лечение получают 7263 пациентов. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>Задержание Роберта Назаряна связано с фактически принадлежавшей зятю Сержа Саргсяна <Дзорагет гидро>
В Армении создается координационный совет по реформе полицииВ Армении создается координационный совет по реформе полиции
Это кажущееся столкновение интересов: Минздрав ответил Комиссии по предотвращению коррупцииЭто кажущееся столкновение интересов: Минздрав ответил Комиссии по предотвращению коррупции
Глава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участкаГлава общины подозревается в злоупотреблениях при сдаче в субаренду земельного участка
Задержан экс-мэр Еревана Роберт НазарянЗадержан экс-мэр Еревана Роберт Назарян
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Поиск по дням

2013 , 2014