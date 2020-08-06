Четверг, 6 Августа 2020 13:01

АрмИнфо. Противоэпидемиологические меры в борьбе с коронавирусом будут продолжены. Об этом 6 августа на очередном заседании Правительства ра заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер отметил, что, несмотря на ослабление напряженности эпидемиологической ситуации, показатели по новым случаям продолжают оставаться высокими. Между тем, как было подчеркнуто, в республике повысилась и выявляемость COVID-19. Пашинян указл на то, что стратегия борьбы с кооронавиурсом изменилась, и Минздрав уже по своей инициативе проводит соответствующие тестирования среди групп риска и работников различных хозсубъектов. По его словам, данный подход также даст возможность преодолеть эпидемию.

Глава кабмина проинформировал, что по последним данным в крайне тяжелом состоянии находятся 68 пациентов, в тяжелом состоянии - 300 пациентов. Пиковые показатели по крайне тяжелым случаям коронавируса пришлись на 8 июля - 131 случай, а по тяжелым случаям на 9 июля -

572. <Цифры сократились, но наш анализ показывает, что такой спад мы смогли зафиксировать в основном благодаря внедрению правила обязательного ношения маски. Таким образом, противоэпидемические меры, в том числе ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции, должны быть продолжены>, - сказал он.

Со своей стороны министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что по части коронавируса наблюдается стабильный спад обращаемости граждан в поликлиники и больницы по медицинским показаниям. Между тем, если, к примеру, на предприятии, в банке, супермаркете выявляется всего один случай COVID-19, то Минздрав проводит тестирование всех сотрудников, чтобы не упустить <скрытые> случаи болезни. <Так, мы провели тестирования в одном из центров психического здоровья среди 350 человек и выявили 25 бессимптомных случаев коронавируса>, - сообщил Торосян.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39819 случаев коронавируса, выздоровели 31556 человек, скончались 772. На данный момент фактическое лечение получают 7263 пациентов.