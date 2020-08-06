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 Четверг, 6 Августа 2020 11:41
Марианна Мкртчян

СМИ: Число армян погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 11

СМИ: Число армян погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 11

АрмИнфо. Число армян, погибших в результате взрыва в порту Бейрута достигло 11.

Как сообщает <Аревелк>, еще 250 представителей армянской общины получили ранения.

Отметим, что мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения.  Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 135 человек, более 5000 получили ранения, порядка 250 000 остались без крыши надо головой.  Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур, введен 2-х недельный режим ЧП. Ожидается, что число погибших возрастет.

Ранее, МИД РА сообщило, что в результате взрыва пострадало здание армянского посольства в Бейруте, ряд зданий общины, имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского официально. МИД также подтвердило гибель 6 армян, и ранение более

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