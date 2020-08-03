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 Понедельник, 3 Августа 2020 17:05
Роза Манукян

Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России

Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян обратился к заместителю премьер-министра Мгеру Григоряну с письмом о проблемах автомобилей с армянскими номерами в России

<Нам поступает информация и видео из Российской  Федерации о том, что дорожная полиция создает серьезные проблемы для   владельцев автомобилей с армянскими номерами. В частности, они выписывают штрафывладельцам, чьи ма шины стоят во дворе подъезда, а также с улиц увозят на штрафстоянку, если у человека нет временного  разрешения.

По некоторым данным, это таможенные документы, связанные с временным ввозом>,- говорится в письме.  Марукян утверждает, что никто заранее не был проинформирован о требовании такого документа, и такие действия радикально противоречат договоренностям, достигнутым в рамках ЕАЭС, самой идее ЕАЭС.

Также он отмечает, что действия, предпринятые в отношении автомобилей с армянскими номерами, грубо противоречат российскому внутреннему законодательству

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