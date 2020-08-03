Понедельник, 3 Августа 2020 17:05

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян обратился к заместителю премьер-министра Мгеру Григоряну с письмом о проблемах автомобилей с армянскими номерами в России

<Нам поступает информация и видео из Российской Федерации о том, что дорожная полиция создает серьезные проблемы для владельцев автомобилей с армянскими номерами. В частности, они выписывают штрафывладельцам, чьи ма шины стоят во дворе подъезда, а также с улиц увозят на штрафстоянку, если у человека нет временного разрешения.

По некоторым данным, это таможенные документы, связанные с временным ввозом>,- говорится в письме. Марукян утверждает, что никто заранее не был проинформирован о требовании такого документа, и такие действия радикально противоречат договоренностям, достигнутым в рамках ЕАЭС, самой идее ЕАЭС.

Также он отмечает, что действия, предпринятые в отношении автомобилей с армянскими номерами, грубо противоречат российскому внутреннему законодательству