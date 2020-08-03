Понедельник, 3 Августа 2020 13:08

АрмИнфо.Роберт Кочарян давно утратил политическую форму, хотя и пытается создать впечатление, что это далеко не так. Подобное мнение выразил АрмИнфо член политической инициативы "Во имя республики" депутат армянского парламента Арман Бабаджанян.

"Кочарян пытается продемонстрировать, что держит руку на пульсе, владеет информацией и вообще является активным политиком. Однако, анализируя его же суждения и оценки, нетрудно понять, что в реальности он уже крайне далек от практической, реальной политики и сегодня выступает исключительно в роли наблюдателя", - подчеркнул он.

Не отметился экс-президент, по оценкам депутата, какими-то особыми соображениями, идеями и мыслями в своем последнем интервью. Согласно Бабаджаняну, в интервью прозвучали уже всем известные, стандартные, избитые формулировки, построенная на стереотипах, попытка критики и т.д. Таким образом, слово человека, управлявшего страной на протяжении 10 лет, ничем не отличалось от слова среднестатистического аналитика или пропагандиста из его же команды.

29 июля в интервью телекомпаниям "Еркир медиа", "5-й канал" и "Второй армянский телеканал" экс-президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал практически все направления политики действующих властей. Оценив как неудовлетворительную политику в вопросе Арцаха, в отношении России и социально-экономическую ситуацию в стране, экс-президент отметил, что "в сложившейся реальности политическая ситуация в Армении может очень резко измениться".

Кочарян, по оценкам Бабаджаняна, принадлежит к числу деятелей, чье любое слово работает против них самих. И при проецировании, озвучиваемых Кочаряном, даже самых простых, неоспоримых истин на годы его президентства эти истины немедленно начинают работать против него. "Армения действительно сегодня испытывает необходимость в сильной оппозиции. Это бесспорно. Но имеет ли право говорить об этом человек в годы своего президентства последовательно разрушавший политику как явление, в целом, и оппозиционные политические партии, в частности?" - вопросил депутат.

Бабаджанян убежден в переоценке уровня общественной поддержки всех лиц, выступающих сегодня в Армении с оппозиционных позиций. По его мнению, таким лицам все еще кажется, что для успешной политической деятельности достаточно и денег, которых у них так много. Меж тем, это глубокое заблуждение - деньги имеют лишь техническое, организационное значение. Успех в политике требует идей, мыслей, программ и самое главное общественной поддержки. Чего начисто лишены все, представляющиеся сегодня оппозицией, субъекты, включая Кочаряна.

"Кочарян и другие находившиеся у власти субъекты продолжают находиться в заблуждении, в основе которого лежат объективные причины. У этих людей в период их легислатуры было все кроме общественной легитимности. Кочарян и Серж Саргсян просто не знают, что есть общественное доверие и что есть легитимность. Соответственно, все их суждения относительно действующей власти и ее перспектив отталкиваются от этого фальстарта. Именно это глубокое заблуждение привело Кочаряна к такому отрыву от реальности, который позволяет ему предрекать смену власти, облеченной доверием более 70% общества. Да, за последние 2 года этот показатель понизился, но он не понизился настолько, чтобы власть в стране можно было поменять несколькими простыми шагами", - подытожил Бабаджанян.