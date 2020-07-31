Пятница, 31 Июля 2020 18:47

АрмИнфо. Следственный комитет Армении отмечает, что последние обострения на границе являются результатом заблаговременной, тщательной военной, политической и пропагандистской подготовки Азербайджана.

<Основываясь на собранных доказательствах в ходе расследования 37 уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом РА по фактам совершения вооруженными силами Азербайджана ряда международных преступлений в период с 12-го по 22-ое июля 2020г., объеме, характере, системе, тактико-технических характеристиках и местах расположения применяемых минометно-ракетно-артиллерийских средств огневого поражения, степени тщательности анализа выбранных наземных целей, вовлечения высокопоставленных воинских должностных лиц ответственных за разработку и проведение военной операции, количестве задействованного личного состава, соблюдении установленной для этого процедуры, масштабах игнорирования норм международного гуманитарного права, СК РА пришел к выводу, что это результат заблаговременной, тщательной военной, политической и пропагандистской подготовки, спланированной, организованной и санкционированной непосредственно высшим политическим и военным руководством Азербайджана>, - отмечает Следственынй комитет.

В этой связи, председатель СК Армении Гайк Григорян, для привлечения внимания международного сообщества, на русском и английском языках опубликовал две научные статьи: <Военно-политическое руководство Азербайджана - военные преступники> (уголовно-правовые и уголовно­процессуальные особенности привлечения к ответственности представителей военно-политического руководства Республики Азербайджан за совершение военных преступлений); <Военно - политическое руководство Азербайджана - агрессор> (проблемы привлечения к ответственности представителей военно-политического руководства Республики Азербайджан за совершение агрессии).

В статьях анализируются механизмы привлечения военно-политического руководства Республики Азербайджан к уголовной ответственности за систематическое совершение военных преступлений, запрещенных Женевскими Конвенциями, <Гаагским Правом>, обычными нормами международного гуманитарного права и Римским Статутом Международного уголовного Суда посредством такой доктрины, как <совместные преступные действия>, которой оперирует международное уголовное право, так как деяния, совершенные этой категорией лиц, как правило становятся предметом расследования международных органов уголовной юстиции на основании дефиниций, выработанных международной практикой. Спроецированы деяния вооруженных сил Республики Азербайджан на корпус ранее вынесенных приговоров различных международных уголовных судов, таких как Международный уголовный Суд, Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал по Руанде, Специальный Суд для Сьерра-Леоне и др. Анализируется процесс международной криминализации преступления агрессии, сопоставляются определения агрессии как уголовно наказуемого деяния физических лиц, согласно Статуту Международного уголовного Суда, в соответствии с изменениями, внесенными Ассамблеей государств - участников Суда в 2010 г., и состав преступления, предусмотренный ст. 384 Уголовного кодекса Республики Армения <Агрессивная война>. Проведенное автором соотношение позволяет предложить научно обоснованные рекомендации по квалификации деяний, образующих состав преступления агрессии, в том числе, если оно сопровождается совершением преступных нарушений законов и обычаев ведения военных действий.

Добавим, что с содержанием статей можно ознакомиться на официальном сайте Следственного комитета Армении www.investigative.am.