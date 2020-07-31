Пятница, 31 Июля 2020 08:43

АрмИнфо.Интересы России и Армении на Южном Кавказе сегодня прямо совпадают. Но многие этого просто не осознают до конца. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян, комментируя, сделанное в интервью РБК заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно армяно-российских отношений.

«В этом свете я оцениваю заявление премьера Армении о том, что «в России должны понять, что их союзником в Армении является не Пашинян, Саргсян или Петросян, а армянский народ» как очень важное и своевременное. Особенно сегодня, когда Турция всеми правдами и неправдами пытается втиснуться в кавказские дела. Разумеется, с целью еще более дестабилизировать ситуацию», - подчеркнул он.

Согласно политологу, о совпадении интересов Армении и России стратегического характера общеизвестно. А те интересы, которые не совпадают, по его оценкам, носят исключительно тактический, а не стратегический характер. В стратегическом же плане интересы Еревана и Москвы диктуют сохранение и укрепление стабильности на Южном Кавказе. Армении заинтересованность в стабильности региона диктуют жизненные интересы. России – наличие в своем составе Северного Кавказа.

В этом свете, главным, по оценкам Григоряна, в отношениях Москвы и Еревана является не степень теплоты отношений между Пашиняном и Путиным, а именно совпадение стратегических интересов двух стран. Последнее, на его взгляд, допускает отсутствие между двумя лидерами личных дружеских отношений и позволяет, при этом, прекрасно развивать отношения партнерские.

“Именно по этой причине буквально пару дней назад президент России в телефонном разговоре с Эрдоганом предостерег его о возможных последствиях участия Турции в агрессивных действиях Азербайджана. Речь, конечно, не идет о развязывании Турцией войны с Арменией. Турки просто могли надоумить на это Азербайджан. На сей раз с территории Нахиджевана. Однако, не будет даже этого, поскольку подобный сценарий в такой же степени не в интересах России, в какой он не в интересах Армении”, - подытожил политолог.