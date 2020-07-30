Четверг, 30 Июля 2020 16:36

АрмИнфо. Судебное заседание в городе Люберцы, на котором рассматривалось дело о задержании молодых армян по подозрению в нападении на азербайджанское кафе в городе Любецы, освободил из-под стражи двенадцать задержанных. Об этом сообщает пресс-служба Союз армян России.

Как ранее сообщалось, азербайджанцы также пытались напасть на армян в Люберцах 24 июля, но встретили сопротивление. Несколько дней спустя, в ночь беспорядков, полиция арестовала 20 молодых армян, которые патрулировали улицы, что вызвало большое недовольство в армянской общине. 7 человек были освобождены во время первого судебного заседания при поддержке Союза армян России.

Этот вопрос обсуждался во время встречи президента САР Ара Абрамяна с представителями армянской общины Юго-Востока Москвы и г.Люберцы 28 июля. Абрамян тогда заверил присутствующих, что руководство САР находится в тесном контакте с правоохранительными органами и властными структурами и держит ситуацию под контролем.

Отметим, что после обострения ситуации на армяно-азербайджанской госгранице 12 июля, в разных городах и странах мира происходили и продолжают происходить стычки между армянами и азербайджанцами. Неоднократно провокации переходили в драку, и были пострадавшие. Инциденты были и в США, и в ряде Европейских стран, в разных городах РФ и др. 23 июля был сожжен автомобиль посольства Армении в Германии. Серьезные столкновения были в Мюнхене, Бельгии, Лос-Анджелесе. Несколько дней подряд потасовки между армянами и азербайджанцами были в Москве и Санкт- Петербурге. По инцидентам в Москве с заявлениями выступили Союз армян России и Посольство Армении в РФ, которые строго осудил подобные действия азербайджанской стороны и призвал соотечественников не поддаваться на провокации. Ситуация стабилизировалась после жесткого заявления ФСБ России о намерении жестко пресекать подобного рода действия со стороны представителей обеих общин.