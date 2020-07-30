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 Четверг, 30 Июля 2020 16:30
Ани Мшецян

Депутаты от фракции "Мой шаг" проводят встречу с кандидатом на должность судьи Конституционного суда Ваграмом Аветисяном

Депутаты от фракции "Мой шаг" проводят встречу с кандидатом на должность судьи Конституционного суда Ваграмом Аветисяном

АрмИнфо. В офисе партии "Гражданский договор" депутаты от фракции "Мой шаг" проводят встречу с кандидатом на должность судьи Конституционного суда Ваграмом Аветисяном. Об этом с места событий сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Как ранее заявляла глава фракции Лилит Макунц, депутаты намерены задать Аветисяну все волнующие их вопросы. Макунц отметила, что по результатам встречи она сможет выразить точку зрения фракции относительно данной кандидатуры.

Отметим, что 23 июля правительств выдвинуло на должность кандидата судьи Конституционного суда Ваграма Аветисяна. Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян.  Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей.

Напомним, что родственники жертв 1 марта 2008 года дважды направляли депутатам Национального Собрания письма, призывая их проголосовать против кандидатуры Аветисяна а посту судьи КС. Недовольство кандидатурой Ваграма Аветисяна обусловлено преимущественно его родственными связями. Дело в том, что отец Аветисяна занимал должность главы Палаты по уголовным делам Кассационного суда в 2008-2016 годы.

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