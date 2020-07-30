Четверг, 30 Июля 2020 16:10

АрмИнфо. У Армении есть реальный шанс выйти в сентябре из кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом 30 июля в ходе очередного заседания правительства заявил премьер­министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что ситуация за последние 15 дней существенно улучшается, подчеркнув в этом ключе, что впервые в республике с 15 июня число пациентов, получающих лечение в медучреждения составило менее 9 тыс. Кроме того, премьер обратил внимание на то, что в течение последних 6 дней случаи заражения коронавирусом не превышают 400 человек в сутки.

<Это все означает что мы имеем шанс <сломать позвоночник> этой пандемии, что возлагает особую ответственность на плечи каждого из нас>, - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что сегодня перед государством стоит задача снять вопрос пандемии с общественной повестки. Однако это не говорит о том, что случаи заражения приравняются к нулю. В этой связи Пашинян пояснил, что подобное развитие событий позволит не воспринимать пандемию как кризис с точки зрения здравоохранения. <И сегодня этот шанс у нас реально есть. Насколько мы сможем его реализовать зависит только от нас, государственных органов и уровня ответственности каждого гражданина. Эти положительные предпосылки не должны способствовать тому, чтобы мы теряли бдительность. Потому что возможность, которая у нас есть, к сожалению, не гарантирована, и мы можем ее упустить, если должным образом не будем относится к ситуации>, - сказал он.

С сожалением премьер -министр отметил, что к завершению туристического сезона Армения не возобновит регулярные авиасообщения. В этом контексте он призвал воспользоваться возможностями внутреннего туризма. При этом он поручил инспекционным органам обеспечить контроль за соблюдением санитарно- эпидемиологических правил в санаториях, зонах отдыха и т.д.

<Нет сомнений в том, что улучшение ситуации связано с повышением осознанности граждан и соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. А краеугольным камнем стало ношение масок, что способствует повышению эффективности усилий в борьбе с коронавирусом. Поэтому я призываю со всей строгостью продолжить соблюдать предписания Комендатуры, в частности носить маски, постоянно дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию>, - заключил глава правительства.

Отметим, что по положению на 11:00 30 июля в Армении было зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как число выздоровевших составило 542. За сутки от COVID-2019 скончалось 5 человек в возрасте от 55 до 90 лет, у которых были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, число заболевших в Армении достигло 38 196, выздоровевших - 28 366, летальных исходов - 728. Фактическое лечение в медучреждениях получает 8 877 пациентов. В общей сложности было проведено 161 754 тестов.