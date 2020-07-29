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 Среда, 29 Июля 2020 19:34
Ани Мшецян

Министр здравоохранения сообщил о повторных заражениях коронавирусом, отметив, что причин для беспокойства нет

Министр здравоохранения сообщил о повторных заражениях коронавирусом, отметив, что причин для беспокойства нет

АрмИнфо.В Армении были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Он отметил, что повода для беспокойства нет. <На данный момент мы выявили несколько случаев повторного заражения. Однако, не стоит думать, что каждый переболевший вирусом гражданин может заболеть во второй раз. Для того, чтобы понять причины повторного заражения, необходимо провести дополнительные научные исследования. Так как повторные заболевания не носят массового характера, возможно повторное заражение связано со спецификой здоровья пациентов>,- подчеркнул Торосян.

Министр отметил, что следует соблюдать все противоэпидемиологические меры, и тогда возможность заразиться повторно будет сведена к минимуму.

Отметим, что недавно гражданин Арсен Арутюнян заявил, что заразился коронавирусом повторно спустя 40 дней после выздоровления. У данного гражданина развилось двухстороннее воспаление легких. 

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