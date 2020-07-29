Среда, 29 Июля 2020 19:18

АрмИнфо. Число заразившихся коронавирусом граждан в Армении постепенно снижается. Об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Министр подчеркнул, что следует проследить, какими будут показатели в течение недели. <Однако, на сегодняшний день у нас зафиксирован прогресс, заразившихся становится все меньше. Пик болезни в Армении был зафиксирован 6 июля. После этого дня пошло снижение граждан, заразивших вирусом, и данная тенденция продолжается по сей день>,- подчеркнул Торосян.

Он отметил, что если граждане будут продолжать соблюдать противоэпидемиологические правила, то темп стабилизации ситуации ускорится. <Уверяю вас, если все граждане будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки, число заразившихся будет уменьшаться очень быстро. Что касается загруженности системы здравоохранения, хочу сообщить, что у нас есть свободные больничные койки, в том числе и реанимационных. Если так пойдет и дальше, мы уменьшим число больничных коек, будучи готовыми в случае необходимости вновь увеличить их>,- подчеркнул министр.

Торосян отметил, что если граждане не будут соблюдать противоэпидемиологические меры, ситуация может вновь резко ухудшиться. <Однако, учитывая текущую ситуацию с 1 августа мы намерены инфекционную больницу в Ванадзоре, и медцентры в Веди и Дилиджане к своей обычной работе. Еще три медцентра в Ереване, если ситуация продолжит улучшаться также вернутся к своей обычной работе, данное решение будет принято в течение 7-10 дней>,- заметил он.

Министр подчеркнул, что число больных находящихся в тяжелом состоянии меньше 500 человек. <Это в свою очередь приведет к снижению смертности. Сейчас мы контролируем ситуацию. Но хочу еще раз призвать граждан соблюдать все противоэпидемиологические меры, в противном случае мы можем вернуться к тому, с чего начали>,- заключил Торосян.