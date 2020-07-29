Среда, 29 Июля 2020 18:53

АрмИнфо. Ситуация связанная с коронавирусом в Армении в последнее время значительно улучшилась. Об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, по показателям последних дней страна вернулись к той статистике, которая была в мае.

<Начали действовать противоэпидемиологические меры, предпринятые правительством, в частности, масочный режим. Хочу отметить, что на фоне улучшения ситуации, мы призываем граждан не терять бдительности и продолжать соблюдать все предписания комендатуры. В противном случае, мы можем вернуться к ситуации, которая был зафиксирован пик эпидемии. У нас перед глазами есть примеры нескольких стран, в которых после улучшения ситуации, люди перестали соблюдать противоэпидемиологические меры, после чего ситуация резко усугубилась>, - подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что цель сегодняшнего брифинга призвать граждан продолжать соблюдать противоэпидемиологические меры. <Я знаю, что некоторые граждане надеются на то, что со снижением числа заболевших, будут сняты некоторые ограничения. Хочу сообщить, что данный вопрос находится в нашей повестке постоянно, правительство Армении больше всех других заинтересовано в снятии ограничений. Если мы еще не пошли на данный шаг, значит, существуют значительные риски>, - подчеркнул премьер.

Глава кабмина добавил, что многие граждане также надеются на возобновления авиасообщения, чтобы провести свой отпуск за рубежом. <Хочу призвать наших граждан отдать предпочтение курортам Армении и развивать внутренний туризм. Я уверен, что в нашей стране есть места, которые вы еще не посещали, у нас есть замечательная возможность лучше узнать Армению>,- заключил Пашинян.