﻿
 Среда, 29 Июля 2020 18:53
Ани Мшецян

Никол Пашинян: В Армении начался этап преодоления эпидемии коронавируса

Никол Пашинян: В Армении начался этап преодоления эпидемии коронавируса

АрмИнфо. Ситуация связанная с коронавирусом в Армении в последнее время значительно улучшилась. Об этом в ходе брифинга после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, по показателям последних дней страна вернулись к той статистике, которая была в мае.

<Начали действовать противоэпидемиологические меры, предпринятые правительством, в частности, масочный режим. Хочу отметить, что на фоне улучшения ситуации, мы призываем граждан не терять бдительности и продолжать соблюдать все предписания комендатуры. В противном случае, мы можем вернуться к ситуации, которая был зафиксирован пик эпидемии. У нас перед глазами есть примеры нескольких стран, в которых после улучшения ситуации, люди перестали соблюдать противоэпидемиологические меры, после чего ситуация резко усугубилась>, - подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что цель сегодняшнего брифинга призвать граждан продолжать соблюдать противоэпидемиологические меры. <Я знаю, что некоторые граждане надеются на то, что со снижением числа заболевших, будут сняты некоторые ограничения. Хочу сообщить, что данный вопрос находится в нашей повестке постоянно, правительство Армении больше всех других заинтересовано в снятии ограничений. Если мы еще не пошли на данный шаг, значит, существуют значительные риски>, - подчеркнул премьер.

Глава кабмина добавил, что многие граждане также надеются на возобновления авиасообщения, чтобы провести свой отпуск за рубежом. <Хочу призвать наших граждан отдать предпочтение курортам Армении и развивать внутренний туризм. Я уверен, что в нашей стране есть места, которые вы еще не посещали, у нас есть замечательная возможность лучше узнать Армению>,- заключил Пашинян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Второй президент Армении заявил, что переговоры по Арцаху должны основываться на декларации независимости НКРВторой президент Армении заявил, что переговоры по Арцаху должны основываться на декларации независимости НКР
Кочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из АрменииКочарян: Возросшие амбиции Турции должны отрезвить сторонников вывода российской базы из Армении
Роберт Кочарян: Вероятность войны с Азербайджаном очень высокаРоберт Кочарян: Вероятность войны с Азербайджаном очень высока
Министр обороны и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр обороны и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
В СК возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейскихВ СК возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Поиск по дням

2013 , 2014