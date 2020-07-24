Пятница, 24 Июля 2020 14:04

АрмИнфо. Комитет Ай-дат в Лондоне пресек в самом зародыше продвижение антиармянского заявления в британском парламенте. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель центрального офиса Ай Дата и по политическим вопросам АРФД Киро Маноян.

13 июля британский парламентарий Боб Блэкмен ввел в обращение в Палате общин Соединенного Королевства текст заявления под названием "Агрессия Армении против Азербайджана". Документ был подан в формате Early day motion (предложение раннего дня) и в случае одобрения не менее сотни "нижних" депутатов мог появиться в повестке Палаты лордов

- "верхней" палаты британского парламента. Авторы текста осудили в нем "армянскую агрессию против Азербайджана", обвинив Ереван в недавней эскалации на границе. Заявление подписали пятеро из 650 членов нижней палаты парламента. Однако двое из них вскоре отозвали свои подписи.

"Продвижение данного заявления было остановлено отнюдь не спонтанно, а благодаря лондонскому комитету Ай-дат. Наши товарищи провели соответствующую работу как с двумя впоследствии отказавшимися от своих подписей подписантами антиармянского текста, так и с членами парламентской группы дружбы Великобритания-Армения", - сообщил он.

По его словам, на пути антиармянского документа изначально было слишком много "если". Однако, если бы авторам текста удалось набрать в Палате общин необходимое число подписей, заявление бы оказалось на обсуждении в Палате лордов. Что само по себе, по оценкам Манояна уже бы не сулило Армении ничего хорошего.

"На данный момент опасность нейтрализована, а за документом стоят всего трое британских депутатов. Однако, британский парламент скоро отправится на каникулы. До этого периода никаких перспектив у антиармянского заявления нет и быть не может. Что будет после того как парламент вернется с каникул покажет время", - подытожил Маноян.