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 Пятница, 24 Июля 2020 11:32
Марианна Мкртчян

Палата представителей США приняла поправку об оказании финансовой помощи Арцаху для продолжения работ по разминированию

Палата представителей США приняла поправку об оказании финансовой помощи Арцаху для продолжения работ по разминированию

АрмИнфо. Палата представителей США приняла поправку об оказании финансовой помощи Арцаху.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA отмечается, что поправка предусматривает помощь Арцаху в размере $1,4 млн. для продолжения работ по разминированию со стороны организации HALO Trust.

В июне месяце 75 конгрессменов от 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США с предложением предоставить $1,5 млн. конгрессмены предлагают направить в качестве содействия Арцаху: на разминирование территорий и реабилитацию пострадавших от мин. Конгрессмены также призвали подкомитет прекратить содействие Азербайджану как стране подвергающей Армению и Арцах агрессии.

Отметим, что британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц HALO Trustс 1998 года осуществляла программу по разминированию в Арцахе. О завершении программы было объявлено в этом году.

HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах). Основана членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом в 1988 году.  Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане.

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