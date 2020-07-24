Пятница, 24 Июля 2020 11:32

АрмИнфо. Палата представителей США приняла поправку об оказании финансовой помощи Арцаху.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA отмечается, что поправка предусматривает помощь Арцаху в размере $1,4 млн. для продолжения работ по разминированию со стороны организации HALO Trust.

В июне месяце 75 конгрессменов от 23 штатов США направили письмо подкомитету по внешним операциям Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США с предложением предоставить $1,5 млн. конгрессмены предлагают направить в качестве содействия Арцаху: на разминирование территорий и реабилитацию пострадавших от мин. Конгрессмены также призвали подкомитет прекратить содействие Азербайджану как стране подвергающей Армению и Арцах агрессии.

Отметим, что британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц HALO Trustс 1998 года осуществляла программу по разминированию в Арцахе. О завершении программы было объявлено в этом году.

HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах). Основана членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом в 1988 году. Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане.