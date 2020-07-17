Пятница, 17 Июля 2020 15:17

АрмИнфо. Азербайджан не будет накалять ситуацию и доводить ее до широкомасштабных военных действий с Арменией и ограничится жесткими позиционными столкновениями, которые, по всей видимости, будут приостановлены в связи с <требованиями международного сообщества> в лице официальной Москвы и минских посредников.

Такое мнение высказал, комментируя ситуацию с эскалацией напряженности на армяно- азербайджанской границе в Тавушской области руководитель армянского рейтингового агентства AmRating, экономический обозреватель Эммануил Мкртчян.

Мкртчян выразил мысль, что продолжение вооруженного конфликта не выгодно не только клану Алиевых, который в результате нескольких поражений может просто потерять власть и пойти под суд в собственной стране, но и, в первую очередь, Москве, рискующей в этом случае потерять светский <дружественный> Азербайджан, который может в результате <революции> переформатироваться в крайне националистическое исламистское, по сути, марионеточное государство, находящееся на службе амбициозной Анкары, выдвигающей себя сегодня в качестве не просто региональной державы, а главной движущей силы процесса т.н. <исламского возрождения> и, вместе с тем, стержневого государства Большого Востока от Албании до уйгурской автономии Китая.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном не может стать Casus belli для вовлечения в конфликт соседних стран, так как ситуация с расстановкой региональных сил, не говоря уже об интересах мировых центров силы, пока не дает права на нахождение подобного повода. В этом контексте, агрессивная позиция Турции, однозначно высказавшейся в поддержку Азербайджана - есть ничто иное как вербальное определение политического вектора по возрождению внешнеполитической концепции исламского пантюркизма, реальное воплощение которого не просто не выгодно, но и смертельно опасно для основных мировых центров силы.

Смертельно для России, опоясанной в подбрюшье <исламскими> автономными образованиями и довольно самостийными и становящимися, в том числе, из-за турецкой культурно-просветительской и экономической экспансии, все более неподконтрольными северному соседу республиками Средней Азии.

Опасно для Китая, не терпящего подогреваемого исподтишка Турцией уйгурского сепаратизма, грозящего вставлять палки в колеса глобальному проекту <Великого шелкового пути> как альтернативе морской гегемонии США и хорошей возможности мировой торгово-экономической экспансии КНР на рынки Европы.

Не выгодно и самой супердержаве - Соединенным Штатам, не терпящим возможности существования на Большом Востоке одного, задающего тон, крупного игрока, да еще такого амбициозного и, как показывают события в Сирии, неподконтрольного, как эрдогановская Турция, планомерно и неспроста подтачивающая в своей внутренней политике основы светского государства, определенные <Новым путем> Мустафы Кемаля.

Не выгодно и старушке Европе, которая только просыпается после 75-летней послевоенной сладкой спячки, и в не лучшем состоянии. Единой Европе, покинутой, помешанной на своем изоляционизме, Британии, и коллаборационистскими по отношению к ней поведенческими выпадами стран Вышеградской группы. И <старая>, и <новая> Европа имеют особые претензии в Турции, периодически вмешивающейся в европейские дела, пытаясь ослабить ее как геополитического соперника.

Поэтому, считает Мкртчян, Алиевы очень нужны и России, и всем другим большим и малым странам, кто не готов, да и не желает залезать в кузов глобальной турецкой пантюркистской авантюры. Возможно, Эрдоган этого не желает понимать, старясь оставаться верным традиционной турецкой дипломатии, играющей на противоречиях интересов держав, причем, в последнее время очень неуклюже. А вот Алиевы, безусловно, все это понимают, более того, понимают на уровне врожденного инстинкта самосохранения.