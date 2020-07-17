Пятница, 17 Июля 2020 12:19

АрмИнфо.В последние годы мы видим эскалацию реваншистских настроений в Турции. Мы наблюдаем сдобренный пантюркизмом и ностальгией по Османской империи радикальный исламизм <Братьев-мусульман>. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский общественный деятель, политолог Авигдор Эскин.

<То же самое мы видим в Сирии и Газе. Параллельно Турция пытается еще больше увеличить собственное влияние в Азербайджане. Я рассматриваю это как часть общего процесса. Скажу больше, Турция рассматривает Азербайджан как собственную территорию в будущем. Именно этим обусловлены все последние заявления, действия Анкары против Армении>,

- подчеркнул он.

По прогнозам Эскина, по мере усугубления внутренней нестабильности в братском Азербайджане, турецкие братские объятия будут последовательно сжиматься до степени крошения костей. Среди признаков ситуации позволяющей делать подобные прогнозы израильский политолог выделил назревающую в Турции новую большую волну суннизма. По его прогнозам, эта волна существенно поспособствует ужесточению позиции Баку в процессе переговоров по Арцаху. Более того, уже сегодня создает эскалацию ситуации на границе с Арменией.

Эскин убежден, что мир и гармония являются производными проживания людей в ареале их естественных границ, что позволяет им умножать существующие материальные и духовные ценности, основываясь на традициях и таланте. В этом свете, приобретение армянской государственности он оценивает как отражение всеобщих принципов справедливости. Израильский политолог подчеркнул важность создания новой, конструктивно-созидательной страницы в истории Армении.

<В случае Армении это означает рост числа населения. Бесспорно, реализация в жизнь имеющихся навыков и талантов именно на территории армянской государственности. В практической, если хотите геополитической, глобальной плоскости, сопровождаемое слиянием Азербайджана с турецким реваншизмом ослабление Армении, - прямая угроза региональной стабильности. Сильная Армения - залог мира во всем нашем регионе>, - подытожил израильский политолог.