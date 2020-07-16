Четверг, 16 Июля 2020 18:11

АрмИнфо. Система здравоохранения Армении должна быть готова любым режимам чрезвычайного положения. Об этом на заседании Национального Собрания РА 16 июля заявил депутат от фракции "Мой шаг" Нарек Зейналян, представивший поправки в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения", принятые НС во втором и окончательном

чтении.

Как отметил автор законопроекта, предлагается добавить в закон одну главу - организация медпомощи и обслуживания граждан в условиях ЧП, которой предлагается предусмотреть планы деятельности сферы здравоохранения, утверждаемые правительством. Также фиксируется, что раз в 5 лет они должны пересматриваться. "В условиях ЧП должен быть установлен порядок медобслуживания населения, которое правительство должно утвердить не позже чем в течение 48 часов после утверждения режима", - сказал Зейналян. По его словам, система здравоохранения должна быть способна решить две задачи - организация медпомощи пострадавшим гражданам и продолжение процесса медобслуживания.

Он отметил, что, по данным ВОЗ, в период пандемии коронавируса во многих странах в 53% случаев возникли проблемы с лечением пациентов с высоким артериальным давлением, 49% - сахарного диабета, 42% - злокачественных опухолей. "Если система не готова к ЧП, то возникают проблемы как лечения пострадавших, так и текущих заболеваний. Планируется, что наличие подобных четких планов позволит урегулировать ситуацию", - сказал Зейналян.