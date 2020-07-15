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 Среда, 15 Июля 2020 22:32
Ани Мшецян

Жертв среди мирного населения Тавушской области нет - губернатор

Жертв среди мирного населения Тавушской области нет - губернатор

АрмИнфо.  Жертв среди мирного населения Тавушской области нет. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор Тавшской области Айк Чобанян.

Он отметил, что в приграничных селах и городах были повреждены дома и инфраструктура. <Сейчас мы делаем все возможное, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Нам удалось избежать жертв среди мирного населения благодаря профессиональным действиям военнослужащих>, - подчеркнул губернатор.

Чобанян отметил, что перебоев с электричеством в Тавушской области также не было.  <Были повреждены два газопровода, но они уже восстановлены. Сейчас мы пытаемся оценить ущерб, который понесли наши граждане. После чего им будет оказана соответствующая помощь>, - подчеркнул он.

Губернатор также заявил, что даже в эти дни сельскохозяйственные работы практически не прекращаются.

В заключение Чобанян назвал обстрел города Берд беспрецедентным, так как он не обстреливался с 1990-ых годов.

Отметим, что 12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС. 

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