Среда, 15 Июля 2020 18:01

АрмИнфо. После апрельской войны 2016 года в системе ВС произошли перемены, что в свою очередь способствовало повышению боеготовности армии. Об этом в беседе с журналистами заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат от блока <Мой шаг> Андраник Кочарян.

Кочарян подчеркнул, что вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Депутат отметил, что об успехах армянской армии свидетельствуют также сбитые беспилотники противника, в числе которых также Hermes 900.

<Все это безусловно свидетельствует о наших успехах. Армянское общество не должно беспокоиться>,- подчеркнул депутат.

Глава комиссии по обороне и безопасности подчеркнул, что на границе произошел относительный спад напряжения. По мнению депутата, это связано с тем, что Азербайджан осознал неэффективность своих действий. <Данный инцидент на границе переместился в информационное поле. Нашей армии нужна поддержка, как на международной арене, так и в информационном поле. Следует исключить любые интриги, чтобы представители армянской армии смогли сконцентрироваться на боевых задачах>,- подчеркнул Кочарян.

Депутат добавил, что следует зафиксировать позиционные успехи, которых достигли вооруженные силы Армении.

Также Кочарян заявил, что военного решения карабахского конфликта не

может быть и следует найти возможности для продолжения переговоров.

<Хочу напомнить заявление премьер-министра Никола Пашиняна: <Решение

должно быть приемлемо для народов Армении, Нагорного Карабаха и

Азербайджана>>,- заключил депутат. Отметим, что 12 июля азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы с Арменией на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны они, оставив УАЗ, беспрепятственно вернулись на свои позиции. Спустя час со стороны Азербайджана был открыт артиллерийский огонь и предпринята попытка захватить армянский опорный пункт. Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. На сегодняшний день азербайджанские ВС потеряли 11 человек убитыми, число раненых не сообщается. Уничтожена вражеская техника, сбито более десятка беспилотников, взяты боевые позиции азербайджанских ВС.