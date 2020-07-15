Среда, 15 Июля 2020 13:24

АрмИнфо. Прошедший вчера в Баку митинг важен с точки зрения вопросов национальной безопасности, - заявила с трибуны парламента депутат от блока <Мой шаг>, член комиссии по международным делам, специалист по Азербайджану Татевик Айрапетян.

Депутат заявила, что митинг представлялся в качестве акции в поддержку азербайджанской армии. <Однако, на самом деле, это была антиармянская акция, в ходе которой звучали такие лозунги как: <Смерть армянам>, <Карабах наш> и др. В строгих условиях карантина эта акция не смогла бы осуществиться, если бы не пользовалась поддержкой властей. Хочу отметить, что эта акция имела цель показать, что народ Азербайджана хочет войны>, - заметила Айрапетян.

Она также подчеркнула, что Ильхам Алиев сделал все возможное, чтобы главным фактором консолидации в Азербайджане был именно антиармянский фактор. <Однако, Алиев сам стал жертвой своей антиармянской пропаганды, так как очень скоро участники акции протеста стали выступать с требованием об отставках министров. После чего митингующие проникли в здание парламента Азербайджана и власти, наконец, поняли, что продолжение этой акции может иметь для них судьбоносное значения>,- заявила депутат.

<Вчера следя за митингом в Баку, я в очередной раз убедилась, что ненависть в отношении Армении и армян в Азербайджане имеет очень глубокие корни. И сегодня, мы решаем очень важный для себя стратегический вопрос>, - заключила Айрапетян.

Отметим, что вчера вечером в Баку прошла акция протеста. По официальным данным акция прошла в поддержку армии, однако, протестанты выкрикивали антиармянские лозунги. Полиция стала разгонять участников акции, применив водометы и слезоточивый газ, однако, полностью разогнать митингующих так и не удалось.