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 Вторник, 14 Июля 2020 18:18
Ани Мшецян

Суд отложил решение по ходатайству защиты Кочаряна и Оганяна

Суд отложил решение по ходатайству защиты Кочаряна и Оганяна

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции под председательством судьи Анны Данибекян отложил решение, по ходатайству зашиты второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

Судья заявила, что решение отложено до выявления важных обстоятельств по данному процессу. Данибекян выслушав стороны, заявила, что сейчас невозможно принять какое- либо решение. По словам судьи, сейчас дело находится в КС, более того, также подана кассационная жалоба. Следовательно, решение по ходатайству отложено, до тех пор, пока КС и Кассационный суд не вынесут свое решение по данному вопросу.  Сторона защиты с данным решением не согласилась. Адвокат второго президента Армении Ованнес Худоян заявил, что просит предоставить обоснования, дабы обжаловать действия суда, на что Данибекян ответила, что обоснования представлены.  Отметим, что адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна просили суд приостановить уголовное дела и отправке его в Конституционный суд, для выявления соответствия Конституции статьи 300.1 УК РА.

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