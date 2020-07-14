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 Вторник, 14 Июля 2020 18:10
Марианна Мкртчян

Посол: Ереван рассчитывает на посреднические усилия России в урегулировании обострения на армяно-азербайджанской границе

Посол: Ереван рассчитывает на посреднические усилия России в урегулировании обострения на армяно-азербайджанской границе

АрмИнфо.  Ереван рассчитывает на посреднические усилия России в урегулировании обострения на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил ТАСС глава армянского диппредставительства в Москве Вардан Тоганян.

"Мы в том числе очень рассчитываем - сегодня было заявления пресс-секретаря президента РФ, и МИД вчера выступил с заявлением, - [что Россия] сможет свои посреднические усилия приложить, чтобы остановить то, что происходит там [на армяно- азербайджанской границе]. Рассчитываем и на реакцию наших коллег из ОДКБ, потому что речь идет об участке границы Армении, признанной в том числе участниками ОДКБ", - сказал дипломат

Кроме того, посол указал на то, что ситуацию осложняют агрессивные заявления Турции.

Отвечая на вопрос о возможности вынесения ситуации на рассмотрение СБ ООН он отметил, что в Ереване ожидают действий прежде всего от сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Единственный легитимный международный мандат определен Минской группе ОБСЕ, как раз все три страны Совета Безопасности - Россия, США, Франция - являются участниками этого процесса. Мы знаем уже реакцию России, знаем реакцию Госдепа, Франции, поэтому сейчас идут переговоры и министры иностранных дел Армении и Азербайджана общались вчера с российским министром. Я думаю, что это все-таки вопрос к сопредседателям Минской группы ОБСЕ", - резюмировал Тоганян.

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