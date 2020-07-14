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 Вторник, 14 Июля 2020 16:01
Роза Манукян

Врачи из Италии работают в больницах Армении

Врачи из Италии работают в больницах Армении

АрмИнфо.В рамках гуманитарной миссии из Италии в Армению прибыли 11 медицинских работников. Медики прибыли в Армению в рамках сотрудничества между Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Республики Армения и работают в больницах Армении более недели, где проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19.

Группа медицинских работников во главе с Марио Равиоло проводит учебные курсы по лечению коронавирусной инфекции, применению антибиотиков и по другим вопросам. Под присмотром группы находятся пациенты в критическом состоянии.

Команда профессионалов, прибывшая в Армению, входит в классификацию инициативы ВОЗ <Медицинский персонал экстренного реагирования >.

<Эта инициатива направлена на создание глобальной сети специалистов, которая оказывает медицинскую помощь в случае чрезвычайных ситуаций>,

- сказал глава офиса ВОЗ в Армении Егор Зайцев.

Предполагается, что медицинский персонал будет находиться в Армении в течение трех недель, после чего продолжит оказывать поддержку медицинскому персоналу Армении в консультациях и тренингах.  За итальянскими врачами последовали их немецкие и польские коллеги, которые выразили готовность помочь Армении, в ответ на глобальный призыв помощи ВОЗ.

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