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 Вторник, 14 Июля 2020 13:13
Давид Степанян

Прогноз: Армяно-азербайджанское противостояние на границе грозит перетечь в межгосударственный военный конфликт

Прогноз: Армяно-азербайджанское противостояние на границе грозит перетечь в межгосударственный военный конфликт

АрмИнфо.Переоценивать влияние коронавируса на динамику карабахского конфликта явно не стоит. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

По его оценкам, комментарии, согласно которым лидеры Армении и Азербайджана пытаются разогреть конфликт для отвлечения внимания двух обществ от внутренних проблем, в первую очередь обусловленных коронавирусом, имеют мало общего с реальностью. На взгляд аналитика, проблем в двух странах, в том числе связанных с COVID-19, хватает. При этом, проблема вокруг карабахского конфликта намного глубже, чем временные, обусловленные пандемией, проблемы.

"Сегодня в очередной раз мы наблюдаем за развитием конфликта на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, далеко за пределами карабахской линии соприкосновения. Этому направлению традиционно уделяется меньшее внимание, хотя ситуация на границе более сложна и потенциально опасна, чем на карабахском направлении. Причина - отсутствие демаркации-делимитации границы между двумя откровенно враждебными государствами", - заметил он.

Сдобренная многолетним конфликтом, неопределённость границы, приводит к борьбе за небольшие нейтральные территории, которые каждая из сторон считает своими. Подобное противостояние, по прогнозам Маркедонова, чревато потенциально опасными эскалациями с втягиванием третьих сил. В этом свете, он подчеркнул, что противостояние на границе между Арменией и Азербайджаном грозит в перетекание в открытый межгосударственный военный конфликт между членом ОДКБ Арменией и имеющим особые отношения с Турцией, Азербайджаном.

Главным во всем этом аналитик считает отсутствие механизмов урегулирования пограничных конфликтов в обновлённых Мадридских принципах. Меж тем, приграничные инциденты еще больше затягивают мирный процесс и, при этом, не имеют чётких планов минимизации и предотвращения. Маркедонов также отметил большие ресурсы и возможности влияния России на стороны конфликта на <пограничном> направлении, чем непосредственно на карабахском треке. На последнем усилия Москвы дополняются США и Францией, которым сейчас, по его оценкам, не до Карабаха.

"В этом свете, значительно выше для России и риски от возможной эскалации на границе между Арменией и Азербайджаном. И потому важно действовать эффективно и точно. То, что конфликт выгоден России - миф. В реальности, нам выгодно его урегулирование.  Весь вопрос в том, по каким лекалам его осуществлять. И пока до этого урегулирования предстоит ещё не близкий путь, купирование подобных инцидентов обретает первостепенную важность", - подытожил Маркедонов.

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