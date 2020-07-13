Понедельник, 13 Июля 2020 22:18

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян выступила с заявленимем в связи с обострением ситуации на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Так в заявлении Нагдалян, в частности говорится: “Мы решительно осуждаем продолжающиеся попытки Азербайджана сохранить напряженность в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы и с этой целью осуществление преступного целенаправленного обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения сел Чинар и Айгепар Тавушской области, что является явным нарушением международного гуманитарного права.

Азербайджан должен безоговорочно прекратить подобные действия и предпринять необходимые шаги для предотвращения дальнейшей напряженности, за последствия которой несет полную ответственность”.

Как ранее сообщало Минобороны РА, вышеуказанные приграничные общины подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана из 82 мм минометов и 120 мм гранатомётов. В результате обстрела были повреждены жилые помещения, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.