Понедельник, 13 Июля 2020 10:45

АрмИнфо.Все последние действия турецкого президента Реджепа Эрдогана в отношении Собора Святой Софии в Стамбуле продиктованы двумя причинами. Подобное мнение выразил АрмИнфо азербайджанский аналитик Рауф Миркадыров.

10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства Кемаля Ататюрка от 1934 года, которым собору Святой Софии присваивался статус музея. Согласно указу Реджепа Эрдогана собор отныне станет мечетью.

"Во-первых, ему необходимо мобилизовать и сплотить собственную социальную базу, которая в целом составляет консервативно-националистическую, малообразованную часть населения с низким достатком. До сих пор Эрдогану удавалось добиться этой цели за счет предоставления этой части населения социально-экономических и политических льгот и преференций. Как известно экономика Турции находится в глубоком кризисе, притом отнюдь не только из-за эпидемии коронавируса. Соответственно, возможности обеспечивать лояльность своего электората исключительно подачками социально- экономического характера Эрдоган больше не имеет", - подчеркнул он.

Именно этой невозможностью Миркадыров обуславливает задействование Эрдоганом карты противоречий между христианами и мусульманами с учетом того, что Святая София является важным символом как для христианского мира, особенно для православных, так и турецких мусульман. Подобный ход Эрдогана, по оценкам аналитика, с точки зрения внутриполитической борьбы беспроигрышен. Турецкий президент прекрасно осознавал, что христианский, особенно православный мир воспримет это решение в штыки и что на этом можно набрать политические очки.

Вторым пунктом в истории вокруг исламизации Святой Софии Миркадыров считает проявление ненависти Эрдогана ко всему республиканскому и светскому в Турции, в целом, и к Ататюрку, в частности. Согласно аналитику, Эрдоган сегодня спекулирует на историческом прошлом Турции и на идеалах неоосманизма. Подчеркнув, что превращенная столетия назад в мечеть Святая София, получила статус музея в 1934 году волевым решением Ататюрка. Отнюдь неслучайно в этом свете, по его оценкам, выглядит и недавнее решение Эрдогана о сносе прекрасного стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка.

"При этом, хочу особо отметить, что религия, в том числе, и религиозные храмы становятся объектом политических спекуляций везде. Например, в Швейцарии, где я живу, запретили строить мечети с минаретами. По той причине, что они портят архитектурный вид швейцарских городов. Могу привести пример и из истории армяно­азербайджанских отношений. В Армении с упорством достойным более лучшего применения называют мечеть в Ереване персидской. Однако, мечеть не может быть персидской или азербайджанской. Мечети бывают шиитскими или суннитскими. Так что подобные спекуляции вокруг религии и религиозных чувств сегодня, к сожалению, обычное явление во всем мире", - подытожил азербайджанский аналитик.

Постройка Собора Святой Софии была закончена в 537 году. Построенный по указу византийского императора Юстиниана Первого, собор был крупнейшим культовым сооружением христианства. Святая София известна еще и тем, что именно там произошел раскол церкви и оттуда начинает свое рождение православие - именно там было объявлено об отречении константинопольского патриарха от Римской церкви. В 1453 году после взятия Константинополя турками султан Мехмет Второй приказал превратить церковь в мечеть. Через почти 600 лет Святая София вновь поменяла статус, став по приказу Ататюрка музеем. В 1985 году ЮНЕСКО включил собор в список исторических памятников культуры.