Четверг, 9 Июля 2020 12:27

АрмИнфо. Гражданин Армении - не материал для смерти от коронавируса. Об этом 9 июля на заседании правительства РА заявил премьер- министр Никол Пашинян.

По его словам, за истекшие сутки в стране подтверждено 526 новых случаев заболеваемости COVID-19. С начала пандемии скончались 535 граждан, еще 170 человек умерли по другим причинам, будучи инфицированными коронавирусом. В этой ситуации, как заметил глава правительства, противоэпидемиологическая стратегия остается прежней - учиться жить по таким правилам, которые обнулят или приблизят к нулевому показателю случаи заражения.

Никол Пашинян напомнил, что накануне решением коменданта режима чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна некоторой категории граждан сделаны исключения по части ношения масок. При этом, как отметил премьер, это может стать основанием для массового уклонения от ношения масок. Он подчеркнул, что борьба с нарушителями будет вестись самыми жесткими методами, которые по мере необходимости будут усиливаться. <Наша задача - не штрафование граждан, а повышение их сознательности>, - констатировал глава правительства.

Он также напомнил, что не лучше ситуация и в мире. Только за истекшие сутки выявлено 100 тысяч новых случаев заболеваемости, а общее число инфицированных приблизилось к 12 млн человек.

Отметим, что по данным на 11:00 9 июля, в Армении выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 573 пациента. В

общей сложности, в республике было подтверждено 30346 случаев коронавируса, выздоровели 18000 человек, скончались 535. За последние сутки болезнь унесла жизни 14-и человек в возрасте от 52-х до 90 лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 170. На данный момент фактическое лечение получает 11641 пациент. В общей сложности, в республике были проведены 129166 тестов на коронавирус.