Среда, 8 Июля 2020 19:20

АрмИнфо. Лилит Макунц сообщила, что на встрече с депутатами от фракции <Мой шаг> президент Армении Армен Саркисян предложил дать ему право назначать 3 из 9 судей Конституционного суда.

В беседе с журналистами, глава фракции <Мой шаг> заявила, что Минюст недавно сформировал рабочую группу, которая разрабатывает проект по внесению изменений в Конституцию.

<Это предложение президента должно обсуждаться в данной плоскости, с участием представителей аппарата президента, законодательной, судебной и исполнительной властей>,- подчеркнула депутат. По словам Лилит Макунц, о сокращении полномочий президента Армении речь не идет.

Отметим, на встрече с членами экспертной комиссии по конституционным реформам президент Армении Армен Саркисян выразил желание, чтобы ему предоставили возможность напрямую назначать трех судей КС.