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 Среда, 8 Июля 2020 16:55
Ани Мшецян

Арарат Мирзоян с удовольствием подпишет закон о КС, если это не сделает президент

Арарат Мирзоян с удовольствием подпишет закон о КС, если это не сделает президент

АрмИнфо. Спикер парламента Арарат Мирзоян сообщил, что если президент не подпишет закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>, то он сам его подпишет.

По словам Мирзояна, он уже обсуждал данный вопрос с президентом. <Да, Армен Саркисян заявил, что не намерен подписывать данный закон. Следовательно, если президент не подпишет закон в течение 21 дня, то я сам подпишу его в течение 5 дней. И сделаю это с большим удовольствием>, - подчеркнул спикер.

Также спикер подчеркнул, что если президент решит обратиться по поводу данного закона в Конституционный суд, то он должен это сделать в течение 21 дня.

<Как вам известно, в связи с тем, имею ли я право подписывать данный закон, возникли разночтения. Часть юристов считает, что с того момента, как президент Армении в письме поставил меня в известность о том, что он не подпишет закон, я могу его подписать. Другая часть юристов, подавляющее большинство, уверено, что, независимо от этого письма, у президента есть 21 день, он может передумать, или же может обратиться в Конституционный суд. В любом случае должен пройти 21 день. Если за данный период времени Армен Саркисян не подпишет данное решение и не обратиться в Конституционный суд, спикер получит право подписывать или не подписывать данный законопроект>, - заключил Мирзоян.

Отметим, что 30 июня президент Армении Армен Саркисян письменно сообщил спикеру парламента Арарату Мирзояну о том, что не намерен подписывать закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>. Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона.

Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. По данному законопроекту своих должностей лишаться судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд. Также законопроект предусматривает порядок выдвижения кандидатов на должность судей КС. Сначала своих кандидатов представит правительство, после чего президент, и наконец, Общее собрание судей.

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