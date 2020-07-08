Среда, 8 Июля 2020 14:27

АрмИнфо. Граждане с хроническими респираторными заболеваниями могут не носить маску на открытых общественных пространствах. Соответствующее решение подписал вице­премьер РА, комендант Тигран Авинян.

Согласно решению, больные хроническими респираторными заболеваниями (астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит) при наличии тяжелой дыхательной недостаточности, а также лица, имеющие хроническую сердечную недостаточность 3-го и 4-го функционального класса, могут не носить маску на открытых общественных пространствах при условии наличия подтверждающего диагноз медицинского документа.

Решение вступает в силу с 23:59 8 июля текущего года.