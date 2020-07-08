АрмИнфо. Граждане с хроническими респираторными заболеваниями могут не носить маску на открытых общественных пространствах. Соответствующее решение подписал вицепремьер РА, комендант Тигран Авинян.
Согласно решению, больные хроническими респираторными заболеваниями (астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит) при наличии тяжелой дыхательной недостаточности, а также лица, имеющие хроническую сердечную недостаточность 3-го и 4-го функционального класса, могут не носить маску на открытых общественных пространствах при условии наличия подтверждающего диагноз медицинского документа.
Решение вступает в силу с 23:59 8 июля текущего года.