Вторник, 7 Июля 2020 11:35

АрмИнфо. Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и успешная бизнесвумен Ким Кардашьян призвала своих поклонников поддержать малый бизнес в Армении, сделав пожертвования в Фонд поддержки Армении.

На своих страничках в Фейсбук и Триттер, она в частности, написала: "Фонд поддержки Армении начал работу по сбору средств, чтобы помочь малым предприятиям в стране преодолеть негативные последствия COVID-19.

Доступ к финансовой помощи не всегда доступен, и многие мелкие семейные компании сообщают о том, что вынуждены сократить производство до 90% в дополнение к этому, также уволить часть персонала. Подумайте о том, чтобы сделать пожертвования в Фонд поддержки Армении, чтобы помочь предоставить гранты этим борющимся за выживание предприятиям. #SupportArmenia https://bit.ly/2O1nOD2".

Фонд поддержки Армении реализует программы и проекты стратегического характера, которые поддерживают экономическое развитие страны и способствуют единству Армении и диаспоры. Фонд поддержки Армении в партнерстве с Фондом "Парос" запустил инициативу по содействию малому бизнесу Армении, который пострадал от экономических последствий пандемии COVID-19. Согласно официальной информации, с 2006 года Фонд "Парос" занимается реализацией гуманитарных, образовательных, культурных проектов и программ в области развития. За почти 15 лет работы "Парос" реализовал более 200 успешных проектов в Армении и собрал более 7 миллионов долларов США.