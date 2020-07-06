Понедельник, 6 Июля 2020 10:34

АрмИнфо. Стратегического будущего у союза России, Турции и Ирана нет. То, что мы сегодня наблюдаем в контексте ситуации в Сирии скорее является тактическим союзом. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян.

"Иными словами, интерес к сотрудничеству обусловлен исключительно тактическими интересами Москвы, Тегерана и Анкары. Стратегические интересы у них не совпадают. В тактическом же плане они идут на шаги, продиктованные исключительно краткосрочными интересами для

решения конкретных задач. Думаю, что это касается и будущего Сирии. Россия, в отличие от Турции стремится к сохранению территориальной целостности, сохранении Сирии как сильного государства. Иран в свою очередь заинтересован в независимой от США Сирии. Но главной задачей Тегерана в Сирии является выход к Средиземному морю через ее территорию", - подчеркнул он.

Академик подчеркнул беспрецедентное состояние Турции, оказавшейся вовлеченной не только в сирийский конфликт, но и в конфликты в Ираке, Ливии, не говоря уже о давнем конфликте с Кипром. Более того, турецкие военные находятся в Катаре и Африке, ведут войну с курдами внутри самой Турции. Подобное положение дел, по его оценкам, об успехе политики Анкары явно не говорит, учитывая, что в результате подобной активности ее возможности находятся на пределе.

Подобную агрессивную политику Анкары тюрколог оценивает как весьма опасную и авантюрную, в том числе для самой Турции. Подобные маневры, на его взгляд, могут завершиться вовлечением Турции в серьезный военный конфликт, к примеру, на территории Ливии. Данные тренды Сафрастян обуславливает непредсказуемостью и авантюризмом турецкого президента Эрдогана. Продолжаться долго такая ситуация, по его прогнозам, не может. Особенно учитывая ее продолжающуюся усугубляться изоляцию от Запада. Это ослабляет Турцию, а хорошие, но лишенные стратегической компоненты, отношения с Россией, по его оценкам, могут стать плохими в любой момент.

"Что касается США, то в отличие от Конгресса, администрация Трампа испытывает достаточно большую заинтересованность в Турции. В свете чего президенту США периодически приходится идти на второстепенные уступки Эрдогану с целью удерживать его на привязи. Аналогичным образом строит отношения с Турцией НАТО. Подобную снисходительность США и НАТО в отношении Турции, конечно же, диктует ее геополитическое и географическое положение. Что, впрочем, отнюдь не отменяет ведущих к пропасти противоречий между Анкарой и ее союзниками на Западе", - подытожил Сафрастян.