Пятница, 3 Июля 2020 15:42

АрмИнфо. Учитывая наличие в стране конституционного кризиса, отсутствие доверия в отношении Конституционного суда, то, что этот суд являлся последним бастионом "бывших", он должен был неминуемо подвергнуться изменениям. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

"И я не понимаю, в силу каких таких причин члены КС отказались воспринимать предложенные им государством многочисленные решения. Эти люди упорно продолжают причислять себя чуть ли не к святым. И если они пытаются убедить общество в собственной честности, служении государственности и народу, в том, что сегодня борются не за собственное благосостояние, то я должен охарактеризовать это как большой обман", - подчеркнул он.

Саркисян напомнил, как эти самые члены КС ничего не сделали, не промолвили ни единого слова в 2004 году в знак протеста против пренебрежения президента их собственным решением провести референдум о доверии. Они предпочли молчать и получать зарплату за молчание, а не за действия. Они же, по оценкам политика, предпочли молчать в ответ на расстрел в марте 2008-го десяти граждан. Они знали о давлении на некоторых из их же друзей и опять молчали.

"Они молчали вплоть до сегодняшнего дня и не сделали в направлении восстановления справедливости ровно ничего. Поэтому эти люди перед народом не честны. И сегодня, намереваясь обратиться в ЕСПЧ, хотят навредить государству, навредить народу в последний раз. Они сами прекрасно знают, что армянские суды лишены доверия общества, они сами им не доверяют, потому то и намереваются обратиться в европейский суд. И я не думаю, что эти люди заслуживают пенсий, которые им так великодушно собирается предоставить власть", - подытожил Саркисян.

Национальное собрание приняло проект поправок к Конституции Армении, предусматривающий изменения в регулирующей срок полномочий председателя и членов КС статье 213. А также отстранение судей, назначенных до вступления в силу седьмой главы Конституции, с истекшими полномочиями. Проект предусматривает также прекращение полномочий председателя и назначение нового председателя КС. Таким образом, Грайр Товмасян, чей 12-летний срок полномочий на посту главы КС не истек, продолжит работу лишь в качестве судьи КС. 26 июня принятые парламентом поправки к Конституции вступили в силу. В течение двух месяцев должны быть избраны трое новых судей КС.